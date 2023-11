Buone notizie per José Mourinho. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano, Renato Sanches si è sottoposto a degli esami strumentali e non è stata riscontrata alcuna lesione muscolare. Il centrocampista portoghese aveva lamentato un affaticamento e non si era allenato in gruppo, ma da Trigoria filtra la possibilità che tra venerdì e sabato possa rientrare con i compagni ed essere a disposizione, almeno per la panchina, contro l'Udinese.

(corrieredellosport.it)

