FOTO - Trigoria, rifinitura pre Torino-Roma: Pellegrini in gruppo, out Smalling. Presente Pinto

Domani sera allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la partita tra Torino e Roma, valida per la quinta giornata di Serie A. Questa mattina gli uomini di José Mourinho hanno svolto l'allenamento di rifinitura, sotto gli occhi del Gm Tiago Pinto, al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' e la buona notizia riguarda il ritorno in gruppo di capitan Pellegrini. Il centrocampista non è al 100% e dovrebbe comunque partire dalla panchina, ma il peggio sembra ormai passato. Ancora assente, invece, Chris Smalling.