Trigoria: lavoro aerobico dopo il test con il Latina per chi ha giocato nel secondo tempo

Archiviata anche la seconda amichevole stagionale per la Roma, che a Trigoria questa mattina ha battuto 6-0 il Latina. Dopo la gara alcuni calciatori sono scesi di nuovo in campo per un allenamento, soprattutto chi ha giocato nel secondo tempo, ovvero Spinazzola Ndicka, Ibanez, Dybala, Pellegrini, Cristante, Celik e Kristensen. Per loro un lavoro di tipo aerobico, con alternanza tra scatti e recupero attivo.