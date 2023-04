VIDEO - Trigoria: Roma al lavoro a due giorni dalla gara con l'Atalanta. Out Smalling e Wijnaldum

Continua la preparazione della Roma in vista della partita contro l'Atalanta, in programma lunedì 24 aprile alle ore 20:45 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. I giallorossi si sono allenati questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e hanno lavorato sul campo svolgendo esercizi atletici e con il pallone. I ragazzi sono apparsi molto sorridenti, soprattutto durante lo svolgimento di un particolare torello con le mani. Da valutare le condizioni di Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, i quali si sono infortunati durante Roma-Feyenoord: i due dovrebbero svolgere in giornata gli esami strumentali.