Smalling e Gini: oggi la verità, ma sono out per l'Atalanta

Smaltita la sbornia per la qualificazione in semifinale di Europa League, José Mourinho farà la conta di chi riuscirà a giocare contro l'Atalanta lunedì sera a Bergamo. Gli infortuni muscolari di Wijnaldum e Smalling rischiano di complicare i piani del tecnico che da un momento all'altro si trova in emergenza. Da Trigoria fanno sapere che gli esami verranno svolti oggi. In ogni caso appare complicato che entrambi possano giocare in campionato contro la Dea.

Il centrale inglese è uscito al 34' della ripresa per un problema muscolare alla coscia sinistra. Ha provato a forzare, ma quando si è reso conto che restando in campo avrebbe rischiato un lungo stop, ha chiesto il cambio. «Sto così e così. Speriamo bene..», ha detto uscendo dallo stadio con il volto sorridente. La speranza di Mourinho è che si sia fermato in tempo e che possa recuperare per la partita contro il Milan all'Olimpico del 29 aprile. Preoccupa anche Wijnaldum, sostituito al 20° dopo essersi accasciato a terra.

L'olandese - si teme - possa aver riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Se, come sembra, non dovessero farcela per lunedì, Mourinho inserirà Llorente in difesa assieme a Mancini e Ibanez e sulla trequarti utilizzerà Pellegrini-Dybala (o El Shaarawy).

L'argentino ha rischiato una ricaduta all'adduttore destro giocando 17 minuti più i tempi supplementari. A fine gara non ha sentito alcun dolore, nei prossimi giorni verrà gestito e se necessario potrà partirà titolare. Nessun allarme per Pellegrini uscito a fine gara con una contusione (assieme alla moglie ha annunciato che diventerà papà per la terza volta).

(Il Messaggero)