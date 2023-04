FOTO - Trigoria: rifinitura tra i sorrisi pre Feyenoord

Tra i sorrisi la Roma ha svolto in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la seduta di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Feyenoord, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 18.45 al De Kuip. Assenti solo gli infortunati Karsdorp e Solbakken (il norvegese non presente in lista Uefa).

Nel pomeriggio la squadra partirà per Rotterdam e alle 18.30 José Mourinho interverrà in conferenza stampa al De Kuip con il centrocampista Edoardo Bove. Gli scatti dell'allenamento: