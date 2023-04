Trigoria: rifinitura mattutina. Out Solbakken e Karsdorp (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - Domani andrà in scena la gara d'andata tra Roma e Feyenoord per i quarti di finale di Europa League. Alla vigilia, come di consueto, la squadra giallorossa svolgerà la rifinitura a Trigoria, con i primi 15' aperti alla stampa. Poi la partenza per Rotterdam dove nel tardo pomeriggio Mourinho e Bove si siederanno in conferenza stampa per rispondere ai giornalisti.

12.40 - Al via l'attivazione muscolare, non sono presenti solo gli infortunati Karsdorp e Solbakken. Completamente ristabilito, invece, Lorenzo Pellegrini dopo l'influenza dei giorni scorsi.

12.30 - La squadra fa il suo ingresso sul terreno del 'Fulvio Bernardini'.







12.10 - Il campo di Trigoria è già allestito per la rifinitura con ostacoli, aste e sagome che verosimilmente serviranno nei lavori di rapidità.