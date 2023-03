FOTO - Trigoria, rifinitura pre Real Sociedad: Pellegrini in campo con cerotto e caschetto

Al mattino la Roma ha svolto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria prima della partenza per San Sebastian, dove domani affronterà la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League (si riparte dal 2-0 per i giallorossi). In gruppo Lorenzo Pellegrini, con un vistoso cerotto dopo i punti rimediati nella gara d'andata e in campo con il caschetto protettivo, oltre a Belotti e Llorente. Gli scatti dell'allenamento odierno: