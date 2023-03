Trigoria: in gruppo Pellegrini, Belotti e Llorente. Caschetto protettivo per Mancini (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - La rifinitura della Roma è iniziata con circa un'ora di ritardo rispetto ai programmi. Al termine della seduta la squadra giallorossa viaggerà per San Sebastian dove nel tardo pomeriggio parlerà José Mourinho in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale con la Real Sociedad.

13.13 - Sfida di rapidità per la squadra che deve inserire, dopo uno sprint, un conetto all'interno dell'asta posta a circa 10 metri di distanza.

13.05 - La seduta inizia con consuete andature di attivazione muscolare. Predisposti, sul fondo del campo, ostacoli bassi e attrezzatura tipica per gli esercizi di rapidità.

13.00 - Squadra in campo, col gruppo ci sono sia Pellegrini che Belotti e Llorente. Mancini è in campo con un caschetto protettivo, probabilmente scherzosamente nei confronti di Pellegrini che invece mostra "soltanto" un vistoso cerotto. Tutore al polso, dopo l'operazione al metatarsi, per Belotti.