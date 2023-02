Tra i sorrisi la Roma prosegue la sua preparazione verso la sfida di campionato contro il Lecce, prevista per sabato alle 18.00 allo stadio Via del Mare. Al mattino la squadra, agli ordini di Mourinho, si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: presente anche un sorridente Gini Wijnaldum, che punta alla convocazione per la gara contro la squadra di Marco Baroni. Gli scatti della seduta odierna: