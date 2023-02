VIDEO - Trigoria, Wijnaldum prima dell'allenamento: "Buongiorno a tutti"

Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida in casa del Lecce, in programma sabato alle 18.00 e valida per la 22a giornata di campionato. Anche Gini Wijnaldum, tornato a lavorare con il gruppo, si mostra sorridente prima della seduta di allenamento al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. "Buongiorno a tutti": dice il centrocampista in italiano, sorridendo, ai canali social della società giallorossa.