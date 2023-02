FOTO - Trigoria, sorrisi prima del Salisburgo: Abraham con la maschera protettiva. Ok Dybala

Dopo il ko alla Red Bull Arena, domani sera la Roma attende all'Olimpico il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League: si riparte dall'1-0 per gli austriaci. Alla vigilia della sfida, la Roma si è allenata nel pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: presenti Dybala e Pellegrini, il primo in tribuna e il secondo in panchina col Verona, mentre Tammy Abraham ha svolto la seduta indossando una maschera protettiva dopo la ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio riportata nell'ultimo match di campionato. Gli scatti della seduta odierna tra i sorrisi: