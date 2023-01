FOTO e VIDEO - Trigoria, ripresa verso il Bologna: primo allenamento per Solbakken

Primo allenamento del 2023: la Roma si è ritrovata oggi pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per lavorare in vista del ritorno del campionato. I giallorossi riprenderanno il cammino in Serie A affrontando il Bologna mercoledì alle 16.30 allo Stadio Olimpico. Sorridenti Leonardo Spinazzola, Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala all'arrivo in campo per l'allenamento: "Buongiorno e buon anno", il messaggio dei tre giallorossi ripresi dai media del club.

Con il gruppo c'è anche Ola Solbakken: per l'attaccante norvegese, il cui arrivo in giallorosso è stato annunciato lo scorso 23 novembre dalla Roma, si tratta del primo allenamento con i nuovi compagni.