Trigoria: problemi alla caviglia per Camara. In dubbio la sua presenza da titolare in Milan-Roma

Mancano solamente due giorni a Milan-Roma, in programma domenica alle ore 20:45. José Mourinho ha pienamente recuperato Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala, i quali si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo. Lo Special One però è in apprensione per le condizioni fisiche non perfette di Mady Camara: secondo quanto annunciato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport durante il suo intervento radiofonico, il centrocampista della Guinea ha ricevuto un colpo alla caviglia, motivo per cui non dovrebbe partire dall'inizio nel match contro il Milan.

(TeleRadioStereo)