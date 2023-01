Trigoria: lavoro sul campo a due giorni da Roma-Genoa. Mourinho a colloquio con Solbakken prima dell'allenamento (FOTO)

La Roma continua a lavorare in vista della gara di giovedì sera contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di José Mourinho si sono allenati questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e hanno svolto esercizi atletici e con il pallone. Prima dell'ingresso in campo, c'è stato un colloquio tra il tecnico portoghese e Ola Solbakken.