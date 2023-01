Giovanni D'Aprile: il classe 2005 aggregato oggi da Mou

LAROMA24.IT - José Mourinho lo ha fatto ancora. Dopo aver scovato Jordan Majchrzak dalla Primavera, lo Special One sta osservando da vicino un altro giovane talento. All'allenamento odierno infatti ha preso parte anche il difensore centrale Giovanni D'Aprile, nato a Belvedere Marittimo il 1° luglio 2005. Il ragazzo è arrivato in questa sessione estiva di calciomercato dal Crotone ed è stato aggregato nell'Under 18 della Roma, guidata dall'allenatore Tugberk Tanrivermis. D'Aprile si mise in luce nelle giovanili del club calabrese e stupì particolarmente l'allora tecnico della prima squadra del Crotone, Giovanni Stroppa, tanto che il 23 gennaio del 2021 decise di convocarlo per la gara di Serie A con la Fiorentina. Alla fine non collezionò alcun minuto, ma avrà sicuramente altre occasioni per debuttare nel massimo campionato italiano. Inoltre il 9 dicembre del 2021 D'Aprile esordì con l'Italia Under 17 nel match contro la Francia. Nel gennaio del 2022 si trasferì in prestito al Torino, ma a causa di alcuni infortuni scese in campo in solamente sei partite, prima di tornare a Crotone. Ad agosto è diventato ufficiale il suo passaggio alla Roma, con cui ha disputato 9 gare, per un totale di 803 minuti, ed è quasi sempre partito da titolare.

