FOTO - Trigoria: ultimo allenamento prima del match contro il Bologna

Nella giornata di domani la Serie A ripartirà dopo la lunga sosta legata alla presenza del Mondiale in Qatar e alle festività. La Roma tornerà in campo alle 16:30 e affronterà allo Stadio Olimpico il Bologna nel match valido per la sedicesima giornata. I giallorossi hanno svolto oggi la rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'impegno di campionato e il classe 2004 Jordan Majchrzak si è nuovamente allenato con la prima squadra. Seduta con il gruppo anche per Ola Solbakken, il primo acquisto effettuato dalla Roma nella sessione invernale di calciomercato. Ecco gli scatti migliori dell'allenamento odierno.