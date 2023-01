Trigoria: rifinitura in vista di Roma-Bologna. Ancora in gruppo il giovane Majchrzak (FOTO)

Ci siamo. Domani ripartirà la Serie A e la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Bologna. Il match, valido per la sedicesima giornata di campionato, andrà in scena alle 16:30. Gli uomini di José Mourinho hanno svolto l'ultimo allenamento in vista della gara contro la formazione di Thiago Motta e tra i calciatori presenti spicca il classe 2004 Jordan Majchrzak, il quale ha lavorato ancora una volta con il resto del gruppo. Anche Ola Solbakken ha continuato ad allenarsi con la squadra.