FOTO - Trigoria: Roma al lavoro alla vigilia della Cremonese. In gruppo Wijnaldum

Mattinata di lavoro per la Roma alla vigilia del match di domani sera contro la Cremonese, che può valere per i giallorossi le semifinali di Coppa Italia. Senza Zaniolo, le buone notizie per José Mourinho arrivano da Gini Wijnaldum, che ha svolto tutta la seduta con il gruppo. L'ex Psg potrebbe essere in panchina già domani o sabato, nel match casalingo di Serie A con l'Empoli. Si è allenato con la prima squadra anche Brian Silva, difensore centrale classe 2003 della Primavera.