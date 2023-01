Trigoria, Wijnaldum interamente in gruppo: sarà pronto entro due settimane, ma può andare in panchina già domani

Georginio Wijnaldum oggi ha lavorato interamente con il gruppo. Lo rivela il giornalista Jacopo Aliprandi, che spiega come l'olandese abbia avuto il via libera dallo staff medico per effettuare ogni tipo di esercizio. L'ex Psg potrebbe essere in panchina già domani nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese o sabato, nel match casalingo di Serie A con l'Empoli. Wijnaldum, comunque, sarà definitivamente pronto entro due settimane.

