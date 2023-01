FOTO - Trigoria, ecco Solbakken: il primo allenamento con il gruppo

Nel primo allenamento del 2023 la Roma accoglie anche Ola Solbakken: l'arrivo in giallorosso dell'esterno offensivo norvegese, libero dopo l'esperienza al Bodø/Glimt, è stato annunciato lo scorso 23 novembre e da oggi il classe '98 è a disposizione di José Mourinho. La squadra è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della prima sfida del 2023 contro il Bologna, in programma mercoledì alle 16.30 allo Stadio Olimpico. Gli scatti della seduta pomeridiana: