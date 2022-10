Trigoria: domani alle 15:30 la ripresa degli allenamenti

La Roma non sbaglia e rispetta i pronostici iniziali battendo il Lecce per 2-1 grazie alle reti di Smalling e Dybala (poi uscito per infortunio), conquistando così tre punti fondamentali. Superato lo scoglio di campionato, i giallorossi dovranno concentrarsi sulla delicatissima e decisiva sfida di giovedì contro il Betis, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Gli uomini di José Mourinho inizieranno a preparare il match europeo già a partire da domani, infatti la ripresa degli allenamenti è fissata alle ore 15:30.