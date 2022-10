Roma-Lecce: problema alla coscia sinistra per Dybala. Zaniolo uscito per precauzione dopo un colpo alla testa

Paulo Dybala segna ed esce per infortunio ad inizio ripresa: all'Olimpico la Roma è in vantaggio per 2-1 sul Lecce nella nona giornata di campionato. L'argentino trasforma il rigore, conquistato da Abraham, portando il punteggio sul 2-1 per la Roma e sente, calciando, un problema alla coscia sinistra. La Joya lascia il campo, sostituito da Matic.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di un altro giallorosso: secondo quanto fa sapere la piattaforma sportiva, Nicolò Zaniolo è uscito al termine del primo tempo, sostituito da Abraham, per precauzione dopo un colpo subito alla testa.

(Dazn)