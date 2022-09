FOTO - Trigoria: Roma al lavoro senza i Nazionali

Dopo la sconfitta in casa contro l'Atalanta e un giorno di riposo, la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi in campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria senza i giocatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali: dopo la sosta, i giallorossi affronteranno in trasferta l'Inter sabato 1° ottobre. È atteso, invece, il rientro a Roma di Lorenzo Pellegrini, che ha lasciato il ritiro dell'Italia dopo i controlli medici che hanno confermato un affaticamento al flessore sinistro.