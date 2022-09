Italia: Pellegrini lascia il ritiro azzurro

Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro dell'Italia, che sarà impegnata nei prossimi giorni contro Inghilterra e Ungheria in Nations League. Il capitano giallorosso, che aveva accusato un fastidio al flessore sinistro nel corso di Roma-Atalanta, aveva comunque risposto alla chiamata di Roberto Mancini aggregandosi al gruppo azzurro e ieri aveva svolto allenamento individuale. Oggi, secondo le informazioni del sito sportivo, dopo le valutazioni dello staff medico azzurro Pellegrini lascia Coverciano per far rientro a Roma.

Oltre al 7 romanista, anche Politano lascia la Nazionale e torna a Napoli: al loro posto Mancini convoca Frattesi e Gabbiadini.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE