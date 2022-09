FOTO e VIDEO - La Roma si allena in vista della sfida con l'Helsinki

Subito dopo la vittoria contro l'Empoli, la Roma di Mourinho è tornata ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro l'Helsinki, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma giovedì 15 alle 21. La squadra si è divisa in gruppi e ha alternato lavori in palestra e sul campo. La buona notizia è il ritorno di Karsdorp, il quale si è allenato in gruppo con i giocatori che non sono scesi in campo ieri. Zalewski, invece, continua a fare un lavoro differenziato. Questi gli scatti più belli della seduta odierna.