Trigoria, Roma al lavoro in vista dell'Helsinki: in gruppo Karsdorp, differenziato per Zalewski

Dopo il successo sull'Empoli, la Roma è tornata al lavoro questo pomeriggio per preparare la sfida di giovedì contro l'Helsinki, già decisiva dopo il ko in Bulgaria. Come al solito gruppo diviso in due parti, le buone notizie arrivano da Rick Karsdorp, che dopo aver saltato le ultime due gare, si è allenato in gruppo con i giocatori che non sono scesi in campo ieri. Lavoro differenziato invece per Nicola Zalewski.

