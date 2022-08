Trigoria: martedì alle 10 la ripresa degli allenamenti

Dopo l'ottima prova fornita nell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk (vittoria per 5-0), Mourinho ha deciso di concedere ai suoi ragazzi un giorno di riposo. La successiva seduta di allenamento, infatti, è stata fissata martedì alle ore 10. Da quel momento la Roma inizierà a preparare la partita contro la Salernitana, valida per la prima giornata di campionato e in programma domenica 14 agosto alle ore 20:45.