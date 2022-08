Trigoria: domani giornata di riposo. Ripresa degli allenamenti sabato mattina

Domani giornata di riposo per la Roma di Josè Mourinho, che attende l'arrivo in squadra di Georginio Wijnaldum, atterrato oggi a Ciampino. Lo Special One ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo. I giallorossi si ritroveranno al ''Fulvio Bernardini'' di Trigoria sabato mattina per l'allenamento in vista dell'ultima amichevole pre-stagionale in programma domenica sera all'Olimpico contro lo Shakhtar.

