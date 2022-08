FOTO - Trigoria, verso la Salernitana: Zalewski in gruppo

Roma al lavoro verso il ritorno della Serie A: la squadra guidata da Mourinho si è allenata questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida contro la Salernitana nella prima giornata di campionato, in programma domenica sera allo Stadio Arechi. In campo anche Nicola Zalewski che, dopo il problema alla caviglia accusato contro il Tottenham, non aveva giocato in amichevole contro lo Shakhtar Donetsk all'Olimpico. Alcuni scatti della seduta odierna: