Roma-Shakhtar: Zalewski in tribuna. Nessun problema per la sfida con la Salernitana

Dopo la presentazione della squadra, Nicola Zalewski assiste dalla tribuna all'amichevole tra Roma e Shakhtar Donetsk in scena allo Stadio Olimpico. Come previsto, il giallorosso non è stato rischiato dopo il problema alla caviglia accusato contro il Tottenham, ma non si registrano problemi in vista della trasferta in casa della Salernitana nella prima giornata di campionato in programma domenica prossima.

LR24