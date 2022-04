FOTO - Trigoria: ripresa in vista del Bologna

Nessuna sosta per la Roma. La squadra giallorossa, rientrata stanotte dall'Inghilterra dopo l'1-1 con il Leicester nell'andata della semifinale di Conference League, torna subito al lavoro. Domenica i giallorossi tornano in campo per sfidare il Bologna, match altrettanto importante per la lotta ad un posto nelle prossime coppe europee.

I giocatori si sono allenati stamattina al centro sportivo Fulvio Bernardini. Tradizionale divisione in gruppi postpartita: solo scarico per i giocatori impegnati 90', allenamento sul campo per gli altri. Sono attese notizie sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan, uscito nel corso del match di ieri per un problema muscolare.