Infortunio Mkhitaryan, sospetto stiramento: fuori 15-20 giorni

Brutte notizie per la Roma. Il centrocampista armeno Mkhitaryan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 57 nella sfida tra Leicester e Roma, valida per l'andata della semifinale di Conference League, a causa di un infortunio. Sin da subito il calciatore si è toccato la coscia destra e, secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, si sospetta uno stiramento. La speranza dei giallorossi è quella di recuperarlo per le ultime gare di campionato e per l'eventuale finale di Conference League, in programma il 25 maggio.

Il sito esperto di calciomercato afferma che, qualora fosse confermato lo stiramento, Mkhitaryan dovrebbe rimanere fuori 15-20 giorni.

