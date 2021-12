FOTO - Trigoria, Roma al lavoro in vista dell'Atalanta: ok Zaniolo

Roma di nuovo al lavoro a Trigoria: dopo la vittoria sullo Spezia, oggi la squadra è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" agli ordini di Mourinho in vista della sfida di campionato in casa dell'Atalanta in programma sabato alle 15.00. Chi ha giocato lunedì ha effettuato lavoro di scarico, per gli altri consueta seduta. Regolarmente in gruppo Zaniolo, dopo il fastidio accusato contro il CSKA Sofia, mentre hanno lavorato a parte Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy e Perez. Alcuni scatti della seduta odierna: