Conclusa la sosta, José Mourinho ha ritrovato alcuni dei giocatori a disposizione delle rispettive Nazionali: a Trigoria nella seduta andata in scena al mattino si sono rivisti Mancini, Mkhitaryan e Abraham. Nicolò Zaniolo si è allenato regolarmente in gruppo, mentre Pellegrini, Spinazzola, Viña, Smalling e Calafiori hanno lavorato individualmente.

Per la squadra lavoro in palestra, a seguire in campo con esercizi di rapidità 'a secco' e u alcune situazioni di gioco con il pallone.