VIDEO - Trigoria: lavoro atletico nella rifinitura pre Roma-Milan

Domani sera la Roma, reduce dalla vittoria in rimonta in casa del Cagliari, ospiterà il Milan, che si contende il primato in classifica col Napoli, nella sfida valida per l'11a giornata di campionato. Come mostra il club giallorosso con un video, la squadra ha svolto lavoro atletico in campo nella seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria sotto la supervisione di Mourinho, attento osservatore anche dell'allenamento dei portieri.