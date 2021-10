FOTO - Trigoria, Roma al lavoro verso il Milan: scarico per chi ha giocato col Cagliari

Testa al Milan: dopo la vittoria in casa del Cagliari la Roma torna ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" in vista del big match contro i rossoneri, attesi domenica sera all'Olimpico. Come di consueto nella prima seduta successiva ad una partita, a Trigoria la squadra è stata divisa in gruppi: scarico per chi ha giocato col Cagliari, sessione in campo per gli altri. Gli scatti dell'allenamento odierno: