La Roma lavora a Trigoria in vista della sfida con il Milan che chiuderà la settimana del primo infrasettimanale, con i giallorossi in grado di vincere in rimonta a Cagliari. Seduta mattutina nel centro sportivo "Fulvio Bernardini" che ha visto il gruppo seguire programmi diversi tra chi ha partecipato alla sfida di mercoledì e chi è rimasto a guardare.