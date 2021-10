Trigoria, -3 alla Juve tra sorrisi e lavoro: rientrati i nazionali, ok Pellegrini (FOTO)

Continua il lavoro della Roma verso la trasferta in casa della Juventus in programma domenica sera. Tra i sorrisi la squadra si è allenata questo pomeriggio al "Fulvio Bernardini" agli ordini di Mourinho: a Trigoria sono rientrati i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, ad eccezione di Matias Viña, e il portoghese ha ritrovato in gruppo Lorenzo Pellegrini dopo l'influenza dei giorni scorsi.

Lo staff medico giallorosso, invece, è al lavoro per recuperare Tammy Abraham, alle prese con un trauma contusivo alla regione calcaneare destra rimediato con la maglia dell'Inghilterra durante la sosta per le Nazionali. Gli scatti della seduta odierna: