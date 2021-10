Juventus-Roma, Abraham tenta il recupero: tekar, laser e antinfiammatori

Rientrato ieri a Roma con un trauma contusivo alla caviglia destra accusato durante Inghilterra-Ungheria, Tammy Abraham tenta il recupero per Juventus-Roma, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Come fa sapere il sito dell'emittente televisiva, lo staff medico della Roma prova a recuperarlo con terapie manuali e con macchinari: tekar, laser e antinfiammatori con l'obiettivo di ridurre il gonfiore alla caviglia.

Mourinho spera di convocarlo, ma solo se avrà recuperato completamente la mobilità articolare.

