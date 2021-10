FOTO e VIDEO - Roma al lavoro sotto la pioggia a Trigoria: individuale per Zaniolo

Senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la Roma è tornata ad allenarsi, sotto la pioggia, al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: dopo la sosta la squadra è attesa dal big match con la Juventus. Come di consueto nel primo allenamento dopo una partita, la squadra è stata divisa in gruppi: scarico per chi ha giocato con l'Empoli, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo. Seduta individuale per Nicolò Zaniolo, si ferma invece Chris Smalling: il difensore ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Le immagini della seduta dei giallorossi: