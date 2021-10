FOTO - Trigoria: ripresa degli allenamenti in vista della Juve

La Roma riparte. Dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho, la squadra si è ritrovata questa mattina a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista del match con la Juve in programma tra due settimane, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Sotto la pioggia battente, la squadra ha svolto lavoro atletico tattico. Assenti i nazionali Pellegrini, Cristante, Abraham, Veretout, Mkhitaryan, Viña, Shomurodov, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Darboe e Bove. Alla prima squadra aggregati alcuni componenti della formazione Primavera.