VIDEO - Partitella a Trigoria: c'è Smalling, doppietta di Mayoral

Nell'allenamento odierno in scena questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la Roma, agli ordini di Mourinho, ha chiuso la seduta svolgendo anche una partitella. Presente Chris Smalling, che ha effettuato parte del lavoro in gruppo e parte individuale, e in luce Borja Mayoral: lo spagnolo è stato protagonista con una doppietta. Gran gol, invece, di Abraham con un destro sotto l'incrocio dei pali.

Mancini e Pellegrini, rientrati in anticipo dalla Nazionale per fastidi fisici, saranno valutati giorno per giorno in vista di Roma-Sassuolo.

Le immagini della partitella dei giallorossi: