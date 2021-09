Trigoria: Smalling parzialmente in gruppo. Mancini e Pellegrini valutati giorno per giorno (FOTO)

La Roma continua a lavorare tra le mura di Trigoria in vista della ripresa della Serie A in programma domenica contro il Sassuolo. Il tecnico giallorosso José Mourinho, oltre ai vari giocatori partiti per giocare con la propria Nazionale, ha dovuto rinunciare ancora a Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini, che saranno valutati giorno per giorno in vista della partita di domenica. Buone notizie invece per Chris Smalling invece che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individualmente. Tornano invece a lavorare con il gruppo Bove, Calafiori e Shomurodov, che sono rientrati dai ritiri delle rispettive Nazionali.