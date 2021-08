FOTO e VIDEO - Trigoria, rifinitura pre-Trabzonspor: lavoro atletico e tattico. Il preparatore Rapetti chiede reattività e concentrazione

Domani prenderà il via ufficialmente la stagione della Roma con il debutto in Conference League in casa del Trabzonspor. Alla vigilia dell'andata dei playoff la squadra si è allenata in mattinata tra i sorrisi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: nella seduta di rifinitura, dopo il riscaldamento con i giallorossi divisi in tre file, spazio al lavoro atletico e tattico con i giocatori continuamente stimolati dal preparatore atletico Rapetti che chiedeva "reattività" e "concentrazione". Prima dell'allenamento è andato in scena un breve colloquio in campo tra José Mourinho e Mkhitaryan.

Domani contro i turchi lo Special One non avrà a disposizione Chris Smalling, alle prese con una lesione al flessore della coscia sinistra, e il neoacquisto Tammy Abraham.