Smalling va ko, infortunio alla coscia: possibile che rientri solo a settembre

Non ci voleva, soprattutto perché preoccupa un po’ in chiave futura. Chris Smalling ieri ha riportato una lesione alla coscia sinistra che lo costringerà a saltare sia il doppio impegno con il Trabzonspor di Conference League (domani l’andata, ritorno all’Olimpico il 26) sia l’esordio in Serie A contro la Fiorentina. Possibile, anzi, che il ritorno in campo avvenga dopo le soste per le nazionali. La speranza è che non si debba vivere lo stesso calvario della scorsa stagione, quando il difensore ha dovuto convivere con stop continui che non gli hanno mai permesso continuità. Per questo la Roma monitora anche il mercato, qualora arrivasse un’offerta per Ibanez. Ieri dalla Francia si parlava di sondaggi per Botman (Lilla) e Aguerd del Rennes. Ma prima bisogna vendere.

(gasport)