Seduta di rifinitura tra lavoro e concentrazione per la Roma alla vigilia della sfida con l'Ajax, secondo atto dei quarti di finale di Europa League. La squadra, al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, ha iniziato la seduta in sala video, per poi spostarsi sul campo ed effettuare lavoro atletico, torello e concludere l'allenamento con la tattica.

Ancora lavoro individuale per Smalling, come per Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Il video della rifinitura: