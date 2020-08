FOTO - Trigoria: secondo allenamento stagionale per la Roma

Dopo l'esito negativo dei tamponi di ieri con conseguente prima seduta di lavoro, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per il secondo allenamento stagionale. Appuntamento mattutino per i ragazzi di Fonseca, in campo alle 9:30. Il tecnico portoghese non ha potuto contare sui nazionali, su Pedro (che si è sottoposto a fisioterapia) e sui giallorossi in quarantena causa positività al Covid. Questi gli scatti dell'allenamento.