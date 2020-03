Trigoria: lavoro individuale programmato per Dzeko, Under e Veretout. A parte Pellegrini (FOTO)

La Roma, che non scenderà in campo nel weekend, continua a Trigoria a preparare la sfida contro il Siviglia, match d'andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì 12 marzo. La squadra ha iniziato la seduta mattutina in sala video prima di scendere in campo per il lavoro atletico e tattico. Individuale programmato per Dzeko, Under e Veretout.

Lorenzo Pellegrini ha proseguito il percorso di recupero come Zaniolo, Zappacosta e Pastore. Diawara, invece, è sceso in campo con la Primavera di Alberto De Rossi.