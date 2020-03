FOTO – Trigoria: ultima seduta di allenamento della settimana. Individuale programmato per Dzeko, Under e Veretout

Ultimo allenamento della settimana per la Roma di Paulo Fonseca che, non giocando nel weekend, prosegue la preparazione in vista dell'andata degli ottavi di Europa League contro il Siviglia, in programma giovedì prossimo, alle ore 18.55, allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. La squadra si è prima ritrovata in sala video per poi scendere in campo per eseguire un lavoro atletico e tattico. Dzeko, Under e Veretout hanno svolto un lavoro individuale programmato, mentre Zaniolo, Pellegrini, Zappacosta e Pastore hanno proseguito il proprio percorso di recupero. Assente alla seduta mattutina Diawara impegnato al Tre Fontane con la Primavera di Alberto De Rossi. Domani giorno di riposo, appuntamento a lunedì per la ripresa degli allenamenti.